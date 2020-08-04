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04 серпня 2020, 15:58 1

У двох лікарнях Івано-Франківська не залишилося місць для хворих COVID-19

04 серпня 2020, 15:58 1
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Область досі серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання
Фото: flickr
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У реанімаційних відділеннях Центральної міської клінічної лікарні і Першої міської клінічної лікарні Івано-Франківська, де надають допомогу хворим на COVID-19, не залишилося вільних місць.

Про це повідомила начальник управління охорони здоров’я міської ради Івано-Франківська Марія Бойко під час планової наради, передає RegioNews.

За її словами, в обох лікарнях перебувають 294 пацієнти з пневмоніями.

Вона додала, що у кожній із цих лікарень у відділеннях інтенсивної терапії перебуває по 9 осіб з важким перебігом COVID-19.

В реанімації на сьогоднішній день перебуває 18 осіб, тобто в реанімації у нас абсолютно всі ліжка заповнені. Неінвазивна терапія надається 8 особам, на штучній вентиляції легень - двоє людей", - повідомила Марія Бойко.

Від початку епідемії в місті зафіксовано 1629 випадків коронавірусу, з них 66 - серед дітей. Одужали 597 осіб, померло - 56.

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Нагадаємо, в Україні 1061 новий випадок COVID-19, кількість хворих знову зросла.

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