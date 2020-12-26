У МОЗ запевняють: понад 70% ліжок для COVID-хворих забезпечені киснем

Також у країні залишаються вільними майже 30 тисяч ліжок, забезпечених киснем

Також у країні залишаються вільними майже 30 тисяч ліжок, забезпечених киснем

Фото: з відкритих джерел

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що наразі понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19, забезпечені киснем.

Як передає RegioNews, про це він написав на сторінці у Facebook.

Станом на сьогодні понад 70% від усіх ліжок, виділених під ковід, забезпечені киснем. Наразі, 55-60% із госпіталізованих потребують лікування киснем", - написав він.

За словами Ляшка, на сьогодні у лікарнях вільними залишаються 29 487 ліжок з киснем.

Загалом у лікарнях перепрофільовано під надання медичної допомоги людям, які хворіють на коронавірусну хворобу, 64 349 ліжок. З них 44 436 ліжок з киснем, і це майже 70% від усіх відведених ліжок", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за 25 грудня COVID-19 виявили у 7709 осіб, зафіксовано 121 летальний випадок, 5145 пацієнтів одужали.