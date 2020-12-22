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22 грудня 2020, 13:50 129

"Діра у бюджеті": мер Сум розповів, на скільки зменшився бюджет міста через карантин

22 грудня 2020, 13:50 129
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В місті доводиться скорочувати деякі програми
В місті доводиться скорочувати деякі програми
Фото: RegioNews
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Мер Сум Олександр Лисенко повідомив, що міський бюджет станом на грудень 2020 року через карантинні обмеження недоотримав 130 мільйонів гривень.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю RegioNews.

По бюджету ситуація наступна: ми недоотримали 130 млн гривень. Найбільше наповнення бюджету - це ПДФО (податок на доходи фізосіб із зарплати). Ми недоотримали з нього близько 60 млн грн. Частка ПДФО в нашому бюджеті - 40%. Це - вагома цифра", - зазначив Олександр Лисенко.

Також є і другий податок - місцевий. Це плата за землю і сплата за майно. По цим всім податкам вже зробили пільги.

Повторюсь, наразі у нас діра у бюджеті у 130 млн грн. Нам доводиться скорочувати деякі програми, але це не стосується медицини, освіти, соцзахисту", - підкреслив мер.

За його словами, влада робить все можливе, щоб життєдіяльність міста не зупинилася, щоб люди залишились з електрикою, водою, теплом, щоб усі послуги вони отримували на відповідному рівні.

Раніше RegioNews писав, що мер Сум Лисенко заявив, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в місті під контролем, а тому вважає, що було б доцільніше не закривати ринки й торгові центри, а краще посилити контроль за дотриманням санітарних норм і збільшити штрафи за їх порушення.

карантин бюджет мер Суми фінансова допомога Обмеження
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