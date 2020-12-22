"Діра у бюджеті": мер Сум розповів, на скільки зменшився бюджет міста через карантин
Мер Сум Олександр Лисенко повідомив, що міський бюджет станом на грудень 2020 року через карантинні обмеження недоотримав 130 мільйонів гривень.
Про це міський голова розповів в інтерв'ю RegioNews.
По бюджету ситуація наступна: ми недоотримали 130 млн гривень. Найбільше наповнення бюджету - це ПДФО (податок на доходи фізосіб із зарплати). Ми недоотримали з нього близько 60 млн грн. Частка ПДФО в нашому бюджеті - 40%. Це - вагома цифра", - зазначив Олександр Лисенко.
Також є і другий податок - місцевий. Це плата за землю і сплата за майно. По цим всім податкам вже зробили пільги.
Повторюсь, наразі у нас діра у бюджеті у 130 млн грн. Нам доводиться скорочувати деякі програми, але це не стосується медицини, освіти, соцзахисту", - підкреслив мер.
За його словами, влада робить все можливе, щоб життєдіяльність міста не зупинилася, щоб люди залишились з електрикою, водою, теплом, щоб усі послуги вони отримували на відповідному рівні.
Раніше RegioNews писав, що мер Сум Лисенко заявив, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в місті під контролем, а тому вважає, що було б доцільніше не закривати ринки й торгові центри, а краще посилити контроль за дотриманням санітарних норм і збільшити штрафи за їх порушення.