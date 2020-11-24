У МОЗ запропонували підвищити витрати на медицину, щоб утримати фахівців

Степанов хоче підвищити витрати на сферу до рівня 5% ВВП

Степанов хоче підвищити витрати на сферу до рівня 5% ВВП

Фото: з відкритих джерел

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що 29 років вітчизняна медицина фінансувалася на рівні 3,5% ВВП. Міністр вважає, що з цим треба покінчити, поки в країні ще є кваліфіковані медики, яких слід утримати в країні й тому запропонував підвищити витрати на сферу до рівня 5% ВВП.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Наша медицина потребує реанімації. Ми заклали мінімум, який необхідний", - заявив міністр.

Як обґрунтування своєї ініціативи він навів приклад розвинених країн: Великобританія виділяє на охорону здоров'я 6,7% від ВВП, Франція - 6,9%, а Німеччина понад 10%.

Він також наголосив, що заробітна плата водія "швидкої" не повинна бути у декілька разів меншою, ніж заробітна плата водія таксі.

Голова МОЗ сподівається на розуміння ситуації з боку нардепів, які повинні схвалити витрати в проєкті держбюджету на наступний рік.

Нагадаємо, станом на 24 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований в Сумській, Черкаській, Чернівецькій та Київській областях.