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24 листопада 2020, 12:13 6

У МОЗ запропонували підвищити витрати на медицину, щоб утримати фахівців

24 листопада 2020, 12:13 6
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Степанов хоче підвищити витрати на сферу до рівня 5% ВВП
Степанов хоче підвищити витрати на сферу до рівня 5% ВВП
Фото: з відкритих джерел
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Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що 29 років вітчизняна медицина фінансувалася на рівні 3,5% ВВП. Міністр вважає, що з цим треба покінчити, поки в країні ще є кваліфіковані медики, яких слід утримати в країні й тому запропонував підвищити витрати на сферу до рівня 5% ВВП.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Наша медицина потребує реанімації. Ми заклали мінімум, який необхідний", - заявив міністр.

Як обґрунтування своєї ініціативи він навів приклад розвинених країн: Великобританія виділяє на охорону здоров'я 6,7% від ВВП, Франція - 6,9%, а Німеччина понад 10%.

Він також наголосив, що заробітна плата водія "швидкої" не повинна бути у декілька разів меншою, ніж заробітна плата водія таксі.

Голова МОЗ сподівається на розуміння ситуації з боку нардепів, які повинні схвалити витрати в проєкті держбюджету на наступний рік.

Нагадаємо, станом на 24 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований в Сумській, Черкаській, Чернівецькій та Київській областях.

зарплати бюджет швидка допомога МОЗ медики
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