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В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу
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10 листопада 2020, 09:44 15

В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу

10 листопада 2020, 09:44 15
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За весь час пандемії в країні захворіло близько 480 тисяч осіб
За весь час пандемії в країні захворіло близько 480 тисяч осіб
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу медики зафіксували 10 842 нових випадків коронавірусу, помер 191 хворий, 5514 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 252 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 842 нових випадків COVID-19 (з них дітей - 410, медпрацівників - 445)", - повідомив Степанов.

Як зазначив міністр, за 9 листопада найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (747), Житомирській (646), Київської (628), Одеській (608) і Запорізькій (588) областях.

Також за добу проведено 68 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 42 966, методом ІФА - 25 996.

Відомо, що за весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб, з них 214 657 одужали, летальних випадків - 8756.

Нагадаємо, в Україні стало більше областей, де COVID-ліжка заповнені більш ніж на 70%.

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