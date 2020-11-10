В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу

За весь час пандемії в країні захворіло близько 480 тисяч осіб

За весь час пандемії в країні захворіло близько 480 тисяч осіб

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу медики зафіксували 10 842 нових випадків коронавірусу, помер 191 хворий, 5514 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 252 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова. За минулу добу в Україні зафіксовано 10 842 нових випадків COVID-19 (з них дітей - 410, медпрацівників - 445)", - повідомив Степанов. Як зазначив міністр, за 9 листопада найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (747), Житомирській (646), Київської (628), Одеській (608) і Запорізькій (588) областях. Також за добу проведено 68 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 42 966, методом ІФА - 25 996. Відомо, що за весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб, з них 214 657 одужали, летальних випадків - 8756. Нагадаємо, в Україні стало більше областей, де COVID-ліжка заповнені більш ніж на 70%. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

.