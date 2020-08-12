У Миколаєві для хворих COVID-19 відкрили ще одну лікарню

Раніше хворих із коронавірусом приймав лише обласний центр лікування інфекційних хвороб

Раніше хворих із коронавірусом приймав лише обласний центр лікування інфекційних хвороб

Фото: flickr

У Миколаєві через збільшення кількості хворих на COVID-19 відкрили для прийому міську лікарню №1.

Про це під час засідання міськвиконкому повідомив заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Віктор Фаюк, передає RegioNews.

Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС, з 10 серпня відкрита 1-а міська лікарня, яка визначена медзакладом першої черги з надання допомоги при коронавірусній інфекції. На сьогоднішній день там 15 осіб з підозрою на COVID-19”, - повідомив Фаюк.

Він додав, що до прийому хворих готова також міська лікарня №3, де провели ремонтні роботи. На її базі планують відкрити респіраторний центр, де будуть лікувати людей з легеневою недостатністю.

Лікарню відкриють лише якщо міська лікарня №1 не буде справлятися з напливом пацієнтів.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що лікарні Миколаєва переповнені хворими на COVID-19, а лікарі готуються приймати хворих у коридорах.