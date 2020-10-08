У Кіровоградській області превентивно заборонили масові заходи
Кіровоградська обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасову заборону масових заходів на теріторії області.
Про це у Facebook повідомляє Кіровоградська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.
Відомо, що питання щодо заборони масових заходів ініціював голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.
Він стверджує, що таке рішення було ухвалене з огляду на загострення епідемічної ситуації в Україні та можливе загострення в регіоні.
Так, ми у "зеленій” зоні і комусь може здатися, що рішення передчасне, але я вважаю, це правильний крок. Тимчасова заборона набуває чинності з завтрашнього дня, тобто з 9 жовтня", - повідомив Андрій Назаренко.
Нагадаємо, до послаблення карантину в Україні готова тільки Кіровоградська область, у решті регіонів перевищено показник захворюваності COVID-19.