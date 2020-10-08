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08 жовтня 2020, 17:35 7

У Кіровоградській області превентивно заборонили масові заходи

08 жовтня 2020, 17:35 7
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У області найкраща ситуація по захворюваності на COVID-19 в Україні
У області найкраща ситуація по захворюваності на COVID-19 в Україні
Фото: svetlovodsk.com.ua
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Кіровоградська обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасову заборону масових заходів на теріторії області.

Про це у Facebook повідомляє Кіровоградська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Відомо, що питання щодо заборони масових заходів ініціював голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

Він стверджує, що таке рішення було ухвалене з огляду на загострення епідемічної ситуації в Україні та можливе загострення в регіоні.

Так, ми у "зеленій” зоні і комусь може здатися, що рішення передчасне, але я вважаю, це правильний крок. Тимчасова заборона набуває чинності з завтрашнього дня, тобто з 9 жовтня", - повідомив Андрій Назаренко.

Нагадаємо, до послаблення карантину в Україні готова тільки Кіровоградська область, у решті регіонів перевищено показник захворюваності COVID-19.

карантин Кропивницький ОДА Кіровоградська область Андрій Назаренко
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