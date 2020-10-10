В Україні на коронавірус захворіло знову майже 6 тис. осіб, померло - 108

Одужали за минулу добу від коронавірусу 1920 осіб

Одужали за минулу добу від коронавірусу 1920 осіб

Рixabay

За останню добу коронавірус в Україні підтвердили у 5728 осіб. Найбільше нових випадків виявили в Харківській, Хмельницькій, Одеській областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони, інформує RegioNews.

З початку пандемії в країні на коронавірус захворіли 256 266 осіб. Одужали вже 112 570 осіб, в тому числі 1920 - за вчора.

Померли від недуги 4 887 осіб. Крім цього, за минулу добу зафіксовано антирекорд за померлими від COVID-19 - померло 108 осіб.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+ 510), Хмельницькій (+402), Одеській (+ 338) областях і Києві (+ 532).

Нагадаємо, минулої доби в Україні оновили карантинні зони: Суми і Канів стали "червоними", Київ – "помаранчевим".

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