Протест ФОПів у Києві: на Майдані встановили намети, є десятки постраждалих

Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати

Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати

Фото: strana.ua

Представникам руху SaveФОП після сутичок із правоохоронцями вдалося встановити намети на Майдані Незалежності. Організатори акції протесту заявили, що уже є десятки постраждалих, і закликали громадян виходити на Майдан.

Про це повідомляє Страна.UA, передає RegioNews.

Сутички на Майдані поки що припинилися. Вони виникли під час спроби встановити намети на центральній площі столиці.

Силовики спробували взяти мітингувальників у кільце, застосували сльозогінний газ та шумові гранати. Протестувальники палили фаєри, петарди, димові шашки. Рух автотранспорту по Хрещатику було перекрито.

Організатор акції, лідер руху "SaveФОП" Сергій Доротич заявив про десятки постраждалих і травмованих громадян, і закликав протестуючих встановлювати намети, незважаючи на дії силовиків. На Майдан викликали швидкі.

Відомо, що у одного з учасників протесту через зіткнення почалися проблеми з серцем. Його відвели під руки і дочекалися медиків.

Пізніше ФОПам все ж вдалося встановити кілька наметів на Майдані. Зіткнення між активістами і силовиками поки припинилися, але обстановка напружена. Також відновили рух автотранспорту по одній стороні вулиці Хрещатик.

Доротич також звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб той вплинув на дії силовиків.

Звертаюся до вас як до гаранта Конституції, припиніть свавілля і знущання над народом України, які зараз відбуваються тут, на Майдані Незалежності. Дайте вказівку Міністерству внутрішніх справ припинити злочинні дії правоохоронців. Ми проводимо мирну акцію. Ми встановили намети і мирним способом хочемо відстоювати свої права ", - сказав Доротич.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.