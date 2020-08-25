Степанов розповів про нові правила організації навчання у школах з 1 вересня

МОЗ обговорив правила з міжнародними експертами та освітянами

МОЗ обговорив правила з міжнародними експертами та освітянами

Фото: з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я внести корективи в правила, щодо організації навчального процесу в закладах освіти під час пандемії.

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

В нас були оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, поспілкувавшись з міжнародними експертами та освітянами, ми внесли певні зміни до наших протиепідеміологічних заходів", – повідомив міністр.

Карантинні вимоги для навчання в школах виглядають наступним чином:

для учнів 1-4 класів пересування у закладах освіти буде дозволятися без використання маски та распіратора;

в помаранчевих зонах педагогам буде рекомендовано носити захисні щитки, а в жовтих та зелених зонах - просто дотримання соціальної дистанції;

допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідної термометрії;

у випадку підтвердження випадку коронавірусної хвороби когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію;

дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.

За словами міністра, незабаром опублікують повний перелік правил з протоколами та рекомендаціями на сайті відомства.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству освіти провести перевірки шкіл і дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання у період карантину.