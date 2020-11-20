Вакцина від COVID-19: Степанов запевнив, що в країні є умови для її зберігання
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що Україна готова до транспортування та зберігання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, навіть за дуже низьких температур.
Як передає RegioNews, про це йдеться у відеозверненні Степанова.
Зараз багато говорять про різні повідомлення, у тому числі від кампанії щодо холодового ланцюга у вакцини, умов збереження цієї вакцини. І потім різні експерти починають говорити, що Україна до чогось не готова – це не так, Україна готова. У тому числі у нас є холодильні установки, які зможуть зберігати вакцину навіть при температурі, якщо так і буде, до -70 градусів, і ми готові до будь-якого розвитку подій", - повідомив міністр.
Він додав, що у МОЗ готові до будь-якого розвитку подій, але спочатку варто дочекатися реєстрації вакцини.
Нагадаємо, раніше Степанов попросив депутатів дати більше грошей на медицину.