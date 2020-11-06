Карантин: У МОЗ прогнозують, що Київ може "почервоніти"

Є низка й інших міст, які можуть потрапити у "червону" зону

Є низка й інших міст, які можуть потрапити у "червону" зону

Фото: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що Київ може потрапити у "червону" зону карантину. Ще чотири інших обласних центрів знаходяться на "межі".

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує RegioNews.

"На межі червоного рівня епідеміологічної небезпеки перебуває ще 5 міст. Це Тернопіль - уже 319 на 100 тисяч населення, Сіверськодонецьк - 314 на 100 тисяч населення, Вінниця - 309 на 100 тисяч населення, Київ - 299 на 100 тисяч населення і Херсон - 292 на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що наступного тижня ці міста можуть потрапити в "червону зону".

Нагадаємо, сьогодні Україну поділили на нові карантинні зони: "зелених" та "жовтих" зон вже немає.