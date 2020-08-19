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19 серпня 2020, 14:08 5

Завтра Кабмін додатково перегляне зони карантину в Україні

19 серпня 2020, 14:08 5
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На деякі регіони чекає посилення карантинних обмежень
Фото з відкритих джерел
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У середу, 20 серпня, Кабінет міністрів додатково перегляне зонування на території України за рівнями епідемічної небезпеки.

Про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Завтра, в четвер, додатково буде переглянуто рівні епідемічної небезпеки, в другій половині дня, на підставі кількості хворих за останні 14 днів, - сказав він.

Віктор Ляшко розповів, що кількість "червоних і помаранчевих зон" в Україні після перегляду зросте:

У попередній четвер, коли приймалося рішення про перше зонування, таких регіонів у нас було 10. Зараз, по статистиці, яку ми маємо на сьогодні, кількість областей, в яких буде проведено розгляд і зонування територій по кольоровій гамі, вже 13", - повідомив головний санлікар.

Водночас він зауважив, що динаміка до зростання кількості хворих свідчить про те, що до 13 областей завтра можуть долучитися інші регіони.

Нагадаємо, в Україні за станом на 19 серпня зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19, за добу захворіли 1967 осіб.

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