Завтра Кабмін додатково перегляне зони карантину в Україні

На деякі регіони чекає посилення карантинних обмежень

На деякі регіони чекає посилення карантинних обмежень

Фото з відкритих джерел

У середу, 20 серпня, Кабінет міністрів додатково перегляне зонування на території України за рівнями епідемічної небезпеки.

Про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Завтра, в четвер, додатково буде переглянуто рівні епідемічної небезпеки, в другій половині дня, на підставі кількості хворих за останні 14 днів, - сказав він.

Віктор Ляшко розповів, що кількість "червоних і помаранчевих зон" в Україні після перегляду зросте:

У попередній четвер, коли приймалося рішення про перше зонування, таких регіонів у нас було 10. Зараз, по статистиці, яку ми маємо на сьогодні, кількість областей, в яких буде проведено розгляд і зонування територій по кольоровій гамі, вже 13", - повідомив головний санлікар.

Водночас він зауважив, що динаміка до зростання кількості хворих свідчить про те, що до 13 областей завтра можуть долучитися інші регіони.

Нагадаємо, в Україні за станом на 19 серпня зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19, за добу захворіли 1967 осіб.

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