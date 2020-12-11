Стало відомо, коли в Україні може стартувати вакцинація від коронавірусу
Йдеться про початок весни 2021
Йдеться про початок весни 2021
Вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. При цьому фактичні терміни можуть зрушити в разі затримки з поставками.
Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" розповів в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.
"Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена до України. Але ми готуємося таким чином, щоб розпочати вакцинацію першого березня", - заявив Кузін.
Нагадаємо, що МОЗ не виключає безкоштовну вакцинацію всіх українців.
Також стало відомо, скільки українців потребують вакцинації від коронавірусу.
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