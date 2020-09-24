Дніпро вийшло у лідери за захворюваністю COVID-19 після Дня міста – Степанов
Різке зростання хворих на коронавірус у Дніпропетровській області міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пов'язує із проведенням масових заходів.
Про це Максим Степанов заявив на сьогоднішньому брифінгу, пише RegioNews.
Проаналізувавши ситуацію у Дніпрі, ми побачили, що у нас немає спалаху на підприємстві або в гуртожитку. За зверненнями та госпіталізацією ми бачимо, що у Дніпропетровській області та у Дніпрі починається зростання кількості захворівших. Думаю, нескладно провести ланцюг із проведенням масових заходів (10 вересня у Дніпрі святкували День міста – ред.). Це говорить ще раз про те, що саме масові заходи є одним з основних чинників щодо розповсюдження коронавірусної хвороби", – підкреслив Степанов.
За його словами, таке святкування не минає безслідно.
Такі речі, як святкування Дня міста або те свято, яке ми бачили в Запоріжжі, воно все буде призводити до зростання кількості захворівших. Ще раз звертаюся до представників місцевої влади: у вас є вся аналітика і вся інформація про зростання кількості захворівших, тому подумайте про жителів вашого міста чи району", – сказав міністр.
Степанов нагадав, що проведення масових заходів заборонено в умовах карантину, який діє в Україні.
Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за добу знову виявили понад 3300 нових випадків.
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