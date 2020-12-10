09:02  10 грудня
В Україні за добу виявили понад 13 тисяч нових хворих COVID-19
09:24  10 грудня
Меру Харкова Кернесу підняли зарплату
08:13  10 грудня
На Донбасі було неспокійно: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2020, 10:44 182

Шмигаль розповів, чому Україна не будує мобільні госпіталі для хворих на COVID-19

10 грудня 2020, 10:44 182
Читайте также на русском языке
Зараз в Україні є один такий госпіталь, проте необхідності в ньому поки немає
Зараз в Україні є один такий госпіталь, проте необхідності в ньому поки немає
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, сенсу витрачання коштів на будівництво мобільних госпіталів немає, оскільки в країні вистачає лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію на "Українській правді".

Шмигаль зазначив, що мобільні госпіталі будують ті країни, де є проблема з лікарняними ліжками для лікування пацієнтів з COVID-19.

Реально, витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнуть і викинуть, немає сенсу. У нас стоять порожні медичні установи з ліжками, де можна розміщувати людей", - сказав прем'єр.

Він додав, що зараз уряд підготував мобільний госпіталь Державної служби з надзвичайних ситуацій, який зможе оперативно переїжджати в ті точки, де буде в цьому необхідність.

Ми плануємо таких госпіталів докупити ще кілька, щоб це були дійсно мобільні госпіталі. 100-120 ліжок здатність такого госпіталю, але він абсолютно повноцінно обладнаний усім обладнанням. Тобто це повноцінна лікарня, яка може надавати будь-які послуги", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - це українська розробка, якою починають користуватись європейські країни.

ушпиталення Деніс Шмигаль лікарні лікування шпиталь
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »