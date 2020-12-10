Шмигаль розповів, чому Україна не будує мобільні госпіталі для хворих на COVID-19

Зараз в Україні є один такий госпіталь, проте необхідності в ньому поки немає

Зараз в Україні є один такий госпіталь, проте необхідності в ньому поки немає

Фото: з відкритих джерел

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, сенсу витрачання коштів на будівництво мобільних госпіталів немає, оскільки в країні вистачає лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію на "Українській правді". Шмигаль зазначив, що мобільні госпіталі будують ті країни, де є проблема з лікарняними ліжками для лікування пацієнтів з COVID-19. Реально, витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнуть і викинуть, немає сенсу. У нас стоять порожні медичні установи з ліжками, де можна розміщувати людей", - сказав прем'єр. Він додав, що зараз уряд підготував мобільний госпіталь Державної служби з надзвичайних ситуацій, який зможе оперативно переїжджати в ті точки, де буде в цьому необхідність. Ми плануємо таких госпіталів докупити ще кілька, щоб це були дійсно мобільні госпіталі. 100-120 ліжок здатність такого госпіталю, але він абсолютно повноцінно обладнаний усім обладнанням. Тобто це повноцінна лікарня, яка може надавати будь-які послуги", - сказав Шмигаль. Раніше повідомлялось, що Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - це українська розробка, якою починають користуватись європейські країни.

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