Протест ФОПів: підприємці будуть святкувати Новий рік на Майдані

Українські підприємці планують стояти в центрі столиці поки не будуть прийняті їх вимоги

Українські підприємці планують стояти в центрі столиці поки не будуть прийняті їх вимоги

підприємців

У Києві вже третій тиждень поспіль триває акція протесту малих та середніх підприємців проти запровадження касових апаратів та жорсткого карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 112.ua.

Мітингувальники встановили свою святкову ялинку, поставили намет, де періодично вмикають музику", - йдеться у повідомленні.

Підприємці записують відеозвернення для своїх колег з усієї України й закликають їх підтримати.

За порядком продовжують стежити правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.

Згодом на Майдані таки встановили намети, є десятки постраждалих. Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.