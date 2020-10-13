Кабмін вимагає, щоб в Україні щодня робили 75 тисяч тестувань

Уряд робить все можливе, аби уникнути найгірших сценаріїв

Уряд робить все можливе, аби уникнути найгірших сценаріїв

Фото: Кабмін

Вже цього року Україна має вийти на 75 тисяч тестувань на COVID-19 методом ПЛР на добу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду, передає RegioNews.

Уряд робить все можливе, щоб посилити медичну систему та уникнути найгірших сценаріїв. Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, але ми маємо вийти на 75 тисяч на добу вже у цьому році", - сказав Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу було зроблено 51 205 тестувань на COVID-19. Зокрема, зроблено 28 353 ПЛР-тестів та 22 852 ІФА-тестів.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що кількість учасників масових заходів буде обмежена.