У Львові через COVID-19 закрили ще два дитячі садочки

Коронавірус виявили у працівників закладів

Коронавірус виявили у працівників закладів

Фото: Львівська міська рада

У працівників дитячих садочків Львова виявили коронавірус, через що заклади тимчасово зачинили.

Про це повідомляє міськарада, інформує RegioNews.

Ще два дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, на сьогодні в місті закриті чотири дитячі садки".

Освітній процес припинений у дитячому садочку № 1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.

Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно", — розповіла начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

Нагадаємо, попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).