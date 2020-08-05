У Львові через COVID-19 закрили ще два дитячі садочки
У працівників дитячих садочків Львова виявили коронавірус, через що заклади тимчасово зачинили.
Про це повідомляє міськарада, інформує RegioNews.
Ще два дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, на сьогодні в місті закриті чотири дитячі садки".
Освітній процес припинений у дитячому садочку № 1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.
Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно", — розповіла начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.
Нагадаємо, попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).