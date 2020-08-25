Голова Тернопільської ОДА потрапив до лікарні із коронавірусом
Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, у якого раніше виявили коронавірус, потрапив до лікарні.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Наразі перебуваю на стаціонарному лікуванні. Медики діагностували пневмонію. Отримую необхідну допомогу, але паралельно продовжую працювати”, - написав чиновник.
Він додав, що деякі його заступники також захворіли на COVID-19 і перебувають в лікарні, однак прізвищ не назвав.
За словами голови ОДА, у районах області будуть збільшувати кількість тестів на наявність вірусу, так як ситуація залишається складною.
Адміністрація продовжує працювати у звичному режимі. Відповідно до протоколу, працівники структури пройшли ПЛР-тестування. Це 40 осіб, приміщення облдержадміністрації продезінфікували”, - підкреслив чиновник.
Нагадаємо, раніше у голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша підтвердили наявність коронавірусного захворювання COVID-19.