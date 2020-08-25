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25 серпня 2020, 15:12 5

Голова Тернопільської ОДА потрапив до лікарні із коронавірусом

25 серпня 2020, 15:12 5
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Також хворобу підтвердили у його заступників
Також хворобу підтвердили у його заступників
Фото: Facebook
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Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, у якого раніше виявили коронавірус, потрапив до лікарні.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Наразі перебуваю на стаціонарному лікуванні. Медики діагностували пневмонію. Отримую необхідну допомогу, але паралельно продовжую працювати”, - написав чиновник.

Він додав, що деякі його заступники також захворіли на COVID-19 і перебувають в лікарні, однак прізвищ не назвав.

За словами голови ОДА, у районах області будуть збільшувати кількість тестів на наявність вірусу, так як ситуація залишається складною.

Адміністрація продовжує працювати у звичному режимі. Відповідно до протоколу, працівники структури пройшли ПЛР-тестування. Це 40 осіб, приміщення облдержадміністрації продезінфікували”, - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, раніше у голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша підтвердили наявність коронавірусного захворювання COVID-19.

коронавірус Тернопіль лікарні ОДА Тернопільська область
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