Після брехні з Ковід-тестом міністр Криклій має піти у відставку – Скічко

Криклій з'явився на зустріч з прем'єром Казахстану з підробленим тестом на COVID-19

Криклій з'явився на зустріч з прем'єром Казахстану з підробленим тестом на COVID-19

Фото з відкритих джерел

В уряді Казахстану підтвердили, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій підробив довідку про ПЛР-тест для того, щоб потрапити на зустріч із казахським прем’єром Аскаром Маміним.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал голови парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександра Скічка.

Народний депутат посилається на казахські ЗМІ.

Пан Криклій змінив дані дослідження на Ковід, який був простроченим вже на 5 днів. Таким чином, тест став підробкою! Кажуть, що для цього він скористався звичайним кольоровим принтером. Недійсність ПЛР-тесту підтвердила казахська сторона", – коментує народний депутат.

За його інформацією, правоохоронці Казахстану мали намір порушити кримінальну справу за фактом підробки документів, але конфлікт вдалося владнати. За свого підопічного перед прем'єр-міністром Казахстану особисто вибачався Денис Шмигаль.

Олександр Скічко вважає, що вчинок міністра неприпустимий для політика європейської країни: "Міністр повинен піти у відставку. Це єдиний можливий крок для політика в європейській країні..."

Зустріч міністра транспорту та інфраструктури Владислава Криклія з главою уряду Казахстану Аскаром Маміним мала відбутися 12 листопада.

Раніше, у міністерстві транспорту та інфраструктури України факт скандалу заперечували та стверджували, що казахська сторона не підтвердила зустріч.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що за даними нардепа, міністр Криклій з'явився на зустріч з прем'єром Казахстану з підробленим тестом на COVID-19.