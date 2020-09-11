09:49  11 вересня
В Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
10:58  11 вересня
Тимошенко здолала COVID-19, але лікує запалення легенів: що відомо про стан лідера "Батьківщини"
08:14  11 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2020, 10:58 4

Тимошенко здолала COVID-19, але лікує запалення легенів: що відомо про стан лідера "Батьківщини"

11 вересня 2020, 10:58 4
Читайте также на русском языке
Скоро вона повернеться до нормального життя
Скоро вона повернеться до нормального життя
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко перехворіла коронавірусом – тест показав негативний результат.

Як передає RegioNews, про це повідомила у Facebook її прессекретар Марина Сорока.

"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано", – написала вона.

За її словами, нині у Тимошенко все ще залишається запалення легень, однак лікування проходить успішно.

"Незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", – запевнила Сорока.

Скриншот повідомлення.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у Юлії Тимошенко виявили коронавірус. Пізніше речниця "Батьківщини" підтвердила інфікування Тимошенко коронавірусом.

Повідомлялося, що Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані, стан її дочки і зятя набагато краще, вони хворіють в легкій формі.

коронавірус карантин Батьківщина лікування тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Всі блоги »