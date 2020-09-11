Тимошенко здолала COVID-19, але лікує запалення легенів: що відомо про стан лідера "Батьківщини"

Скоро вона повернеться до нормального життя

Скоро вона повернеться до нормального життя

Фото з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила у Facebook її прессекретар Марина Сорока.

"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано", – написала вона.

За її словами, нині у Тимошенко все ще залишається запалення легень, однак лікування проходить успішно.

"Незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", – запевнила Сорока.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у Юлії Тимошенко виявили коронавірус. Пізніше речниця "Батьківщини" підтвердила інфікування Тимошенко коронавірусом.

Повідомлялося, що Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані, стан її дочки і зятя набагато краще, вони хворіють в легкій формі.