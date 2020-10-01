"Червоні" Канів і Тернопіль: в Україні оновили карантинне зонування

Новий карантинний поділ почне діяти від понеділка, 5 жовтня

Новий карантинний поділ почне діяти від понеділка, 5 жовтня

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 1 жовтня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновили карантинне зонування в Україні на наступні два тижні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише RegioNews.

Відповідно до рішення комісії з ТЕБ та НС наступні два тижні столиця України залишатиметься у жовтій зоні, а до червоної потрапили міста Тернопіль і Канів.

Такі епідемічні рівні діятимуть наступні два тижні.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних... Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні сьогодні знову більше 4000 нових випадків COVID-19. Найбільше нових випадків виявили у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях.

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