"Червоні" Канів і Тернопіль: в Україні оновили карантинне зонування
Сьогодні, 1 жовтня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновили карантинне зонування в Україні на наступні два тижні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише RegioNews.
Відповідно до рішення комісії з ТЕБ та НС наступні два тижні столиця України залишатиметься у жовтій зоні, а до червоної потрапили міста Тернопіль і Канів.
Такі епідемічні рівні діятимуть наступні два тижні.
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних...Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Четвер, 1 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні сьогодні знову більше 4000 нових випадків COVID-19. Найбільше нових випадків виявили у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях.
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