Мер Чернігова Атрошенко заявив, що одужав від COVID-19

Він уже провів засідання виконкому міської ради

Він уже провів засідання виконкому міської ради

Фото: Facebook

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що він уже перехворів на COVID-19, та отримав негативний ПЛР-тест.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Він також повідомив, що вже приступив до виконання своїх обов’язків. Також сьогодні, 15 жовтня Атрошенко провів засідання виконавчого комітету міської ради.

За словами мера міста, його стан був середньої тяжкості, під час лікування йому поставили 20 крапельниць.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що мер Чернігова заразився коронавірусом.