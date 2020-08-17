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17 серпня 2020, 14:38 8

У "червоному" Самборі люди протестують проти посилення карантину

17 серпня 2020, 14:38 8
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Міський голова обіцяє скликати сесію і комісію з ТЕБ та НС
Міський голова обіцяє скликати сесію і комісію з ТЕБ та НС
Фото: Facebook
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У місті Самбір на Львівщині, городяни вийшли під стіни Ратуші, протестуючи проти посилення карантину в місті.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку "Самбірської газети” у Facebook.

Повідомляється, що біля Ратуші зібралися кілька сотень самбірчан. Були також присутні журналісти "кількох загальнонаціональних каналів ТБ.

Обурені люди звернулися до мера міста Юрія Гамара. Той пообіцяв після обіду зібрати сесію, а потім - засідання комісії ТЕБ і НС.

У ці хвилини біля ратуші зібралися кілька сотень самбірчан. Присутні журналісти "Суспільного", 5 каналу, НТН. Люди - з...

Опубліковано Самбірська газета Понеділок, 17 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні в Україні змінили розподіл карантинних зон і посилили обмеження.

коронавірус карантин мер протести Львівщина Самбір
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