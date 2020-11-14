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14 листопада 2020, 11:49 269

У Львові поліція перервала концерт "Бумбоксу" через карантин

14 листопада 2020, 11:49 269
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Про його проведення поліцейські дізналися через соціальні мережі
Про його проведення поліцейські дізналися через соціальні мережі
Фото: Нацполіція
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У п'ятницю, 13 листопада поліція Львова припинила концерт гурту "Бумбокс" в одному із львівських нічних клубів, який відбувався із порушенням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Повідомлення про порушення поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

За даними правоохоронців, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, деякі з яких перебували у закладі без масок.

Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт. На організатора складено адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, - йдеться в повідомленні.

Тепер він має сплатити штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці вкотре закликають громадян та керівників суб’єктів господарської діяльності суворо дотримуватись карантинних заходів”, - заявили в Нацполіції.

Нагадаємо, щоб уникнути карантину, у Львові вихідні оголосили робочими днями.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

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