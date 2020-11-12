Перший віце-спікер Ради Стефанчук теж захворів на коронавірус

Він закликав українців уважно віднестися до свого здоров'я

Він закликав українців уважно віднестися до свого здоров'я

Фото: Слуга народу / Facebook

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що захворів на коронавірус.

Про це він написав у Facebook, інформує RegioNews.

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - зауважив він.

Також Стефанчук закликав всіх, з ким контактував останні дні, "уважно віднестися до стану свого здоров'я".

Шановні друзі! Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска,... Posted by Ruslan Stefanchuk on Thursday, November 12, 2020

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом, він буде працювати дистанційно на самоізоляції.

Також повідомлялося, що замість голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який хворіє на COVID-19 і перебуває на самоізоляції, його обов'язки можуть виконувати його заступники.