Перший віце-спікер Ради Стефанчук теж захворів на коронавірус
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що захворів на коронавірус.
Про це він написав у Facebook, інформує RegioNews.
"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - зауважив він.
Також Стефанчук закликав всіх, з ким контактував останні дні, "уважно віднестися до стану свого здоров'я".
Шановні друзі! Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска,...Posted by Ruslan Stefanchuk on Thursday, November 12, 2020
Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.
11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом, він буде працювати дистанційно на самоізоляції.
Також повідомлялося, що замість голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який хворіє на COVID-19 і перебуває на самоізоляції, його обов'язки можуть виконувати його заступники.