Для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду

На компенсації необхідно близько двох мільярдів гривень

На компенсації необхідно близько двох мільярдів гривень

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада схвалила законопроєкт №4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає використання коштів з COVID-фонду на підтримку підприємців під час локдауну.

За законопроєкт №4431 проголосували 304 депутатів, передає RegioNews.

Закон вніс зміни до статті 28 закону про Держбюджет на 2020-2021 рік, а саме в частині виділення коштів на одноразову допомогу бізнесу:

одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину;

одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;

одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт №4429 про виплату компенсацій бізнесу, який постраждав в період карантину.