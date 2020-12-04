Для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду
Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада схвалила законопроєкт №4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає використання коштів з COVID-фонду на підтримку підприємців під час локдауну.
За законопроєкт №4431 проголосували 304 депутатів, передає RegioNews.
Закон вніс зміни до статті 28 закону про Держбюджет на 2020-2021 рік, а саме в частині виділення коштів на одноразову допомогу бізнесу:
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одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину;
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одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;
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одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.
Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт №4429 про виплату компенсацій бізнесу, який постраждав в період карантину.