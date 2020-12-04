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Для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду
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04 грудня 2020, 12:52 11

Для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду

04 грудня 2020, 12:52 11
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На компенсації необхідно близько двох мільярдів гривень
На компенсації необхідно близько двох мільярдів гривень
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада схвалила законопроєкт №4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає використання коштів з COVID-фонду на підтримку підприємців під час локдауну.

За законопроєкт №4431 проголосували 304 депутатів, передає RegioNews.

Закон вніс зміни до статті 28 закону про Держбюджет на 2020-2021 рік, а саме в частині виділення коштів на одноразову допомогу бізнесу:

  • одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину;

  • одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;

  • одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт №4429 про виплату компенсацій бізнесу, який постраждав в період карантину.

ВР законопроєкт компенсація коронавірус бюджет фінансова допомога
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