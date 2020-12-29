У Дніпропетровській області запровадили святкове послаблення карантину
Кафе та ресторани зможуть працювати до 7 години ранку
Кафе та ресторани зможуть працювати до 7 години ранку
У Дніпропетровської області в новорічну ніч буде діяти послаблена версія карантину.
Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної ради, передає RegioNews.
Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Раніше передбачалось, що заклади харчування мали працювати лише до 1 години ночі.
Згідно із нововведенням, кафе та ресторани зможуть працювати до 7 години ранку.
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