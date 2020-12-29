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29 грудня 2020, 18:37 5

У Дніпропетровській області запровадили святкове послаблення карантину

29 грудня 2020, 18:37 5
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Кафе та ресторани зможуть працювати до 7 години ранку
Кафе та ресторани зможуть працювати до 7 години ранку
Фото: із відкритих джерел
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У Дніпропетровської області в новорічну ніч буде діяти послаблена версія карантину.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної ради, передає RegioNews.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Раніше передбачалось, що заклади харчування мали працювати лише до 1 години ночі.

Згідно із нововведенням, кафе та ресторани зможуть працювати до 7 години ранку.

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