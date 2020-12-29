У Дніпропетровській області запровадили святкове послаблення карантину

28 грудня 2020

Мер Ужгорода Богдан Андріїв: "Проти мене була організована кампанія, щоб попсувати мені рейтинг і деякий час тримати на гачку"

Останні 25 років Богдан Андріїв живе і працює в обласному центрі Закарпаття, тож вважає себе ужгородцем, наперекір тим, хто вніс його в категорію «понаїхали»