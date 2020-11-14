"Вимагаємо не заважати”: у Рівному підприємці протестують під мерією проти карантину

Вони вимагають, щоб до них вийшов мер або його представник, і щоб влада дозволила їм працювати

Вони вимагають, щоб до них вийшов мер або його представник, і щоб влада дозволила їм працювати

Фото: Суспільне

У Рівному підприємці, які не можуть працювати через карантин вихідного дня, вийшли на акцію протесту під міську раду.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews. Відомо, що протестують представники бізнесу, яким, згідно з рішенням Уряду, у суботу і неділю працювати заборонили або, як закладам харчування, дозволили працювати, видаючи клієнту їжу з собою. Також представники кількох ТРЦ публічно звернулися до мера з проханням визнати рішення уряду таким, що принесе більше шкоди, ніж користі. Сьогодні ТРЦ - це зразок дотримання всіх карантинних правил незалежно від дня тижня і часу року! Ми не просимо допомоги - вимагаємо не заважати", - заявляють учасники протесту. Вони пройшлися маршем до міськвиконкому і там заявили вимогу, щоб місцева влада вирішила це питання і дозволила їм торгувати. Підприємці підписали звернення до міського голови та в обласну раду з вимогою захистити їх конституційне право на працю. Ефективність введених обмежень не доведена, а втрати підприємців від закриття торгових точок на вихідні ставлять нас на грань закриття. Тому ми вимагаємо від місцевої влади не допустити дискримінаційних обмежень і захистити наше конституційне право на працю", - йдеться в зверненні. Нагадаємо, щоб уникнути карантину, у Львові вихідні оголосили робочими днями. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

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