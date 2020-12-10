В Україні можна буде зробити щеплення від COVID-19 за власні кошти, - Шмигаль

Українці зможуть добровільно вакцинуватись від коронавірусу власним коштом

Українці зможуть добровільно вакцинуватись від коронавірусу власним коштом

Фото: КМУ

В Україні вакцину від коронавірусу можна буде купити на комерційній основі і вакцинуватись за власним бажанням.

Як пише RegioNews, про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що Україна є учасником глобальної ініціативи Covax, очікується поставка 8 мільйонів доз. Перший мільйон очікується вже з березня. Оскільки вакцинація передбачає дві ін’єкції, поставки від Covax вистачить на 4 мільйони людей – 10% населення країни.

"Буде встановлений і затверджений порядок вакцинування, тобто будуть визначені групи, соціальні групи, групи ризику. Зрозуміло, лікарів треба вакцинувати в першу чергу, вони під найбільшим ризиком. І далі по структурі – людей, які під загрозами, з відповідними захворюваннями, людей, які надають відповідні соціальні послуги, поліція тощо", - зазначив прем’єр.

Поряд з тим в Україні організують і звичайне вакцинування на комерційній основі, як сезонні вакцинації від грипу: "за свої гроші людина купує вакцину і вакцинується".

Наразі над організацією цього процесу працює МОЗ, тому що існує проблема із перевезенням цих вакцин. Препарат потребує глибокої заморозки до -70 градусів.

Прем’єр додав, що вакцинування є добровільним і кожен зможе забезпечити собі такі речі на комерційній основі. Окрім тих, хто отримає вакцину від держави в обов’язковому порядку.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 може з'явитися в аптеках.