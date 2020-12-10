12:53  10 грудня
Стало відомо, у яких областях ліжка для хворих на COVID-19 заповнені більш ніж на 60%
13:29  10 грудня
В екскерівника Одеської облради Сергія Паращенка СБУ проводить обшуки
08:13  10 грудня
На Донбасі було неспокійно: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2020, 12:53 10

Стало відомо, у яких областях ліжка для хворих на COVID-19 заповнені більш ніж на 60%

10 грудня 2020, 12:53 10
Читайте также на русском языке
В середньому по країні заповнені 46,9% таких ліжок
В середньому по країні заповнені 46,9% таких ліжок
Рixabay
Читайте также
на русском языке

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 60% в трьох областях. В середньому по країні заповнені 46,9% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській (69,7%), Черкаській (61,4%) і Чернігівській областях (60,2%). У Києві ліжка заповнені на 54,9%.

Всього в Україні ввели вже 58 787 лікарняних ліжок для COVID-19.

Також у країні продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 9 грудня в Україні цей показник становить 476,6 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається у Сумській області - 841,9. У Києві показник становить 756,1.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області, де є гостра нестача кисню для COVID-хворих.

коронавірус Україна карантин лікарні хворі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Всі публікації »
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Всі блоги »