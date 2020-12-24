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24 грудня 2020, 14:18 7

Погоджено виділення 1,4 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19

24 грудня 2020, 14:18 7
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Про це повідомили з засідання Бюджетного комітету Ради
Про це повідомили з засідання Бюджетного комітету Ради
Фото з відкритих джерел
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Бюджетний комітет Ради погодив виділення 1,4 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19

Про це у своєму Telegram написав депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Щойно Бюджетний комітет ВР погодив виділення 1,4 млрд грн з Держбюджету-2020 на закупівлю вакцини від COVID-19, - написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ затвердив план вакцинації українців від COVID-19: що він передбачає.

вакцина бюджет Верховна Рада COVID-19 комітет
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