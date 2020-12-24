Погоджено виділення 1,4 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19
Про це повідомили з засідання Бюджетного комітету Ради
Про це повідомили з засідання Бюджетного комітету Ради
Бюджетний комітет Ради погодив виділення 1,4 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19
Про це у своєму Telegram написав депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
Щойно Бюджетний комітет ВР погодив виділення 1,4 млрд грн з Держбюджету-2020 на закупівлю вакцини від COVID-19, - написав Гончаренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ затвердив план вакцинації українців від COVID-19: що він передбачає.
Масове щеплення: Степанов назвав найефективніший метод боротьби з COVID-19Всі новини »
24 грудня 2020, 10:19У 23 пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині виявили COVID-19
22 грудня 2020, 19:37Для перемоги над COVID-19 потрібно вакцинувати половину населення - Радуцький
21 грудня 2020, 13:49
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду