Погоджено виділення 1,4 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19

Про це повідомили з засідання Бюджетного комітету Ради

Про це повідомили з засідання Бюджетного комітету Ради

Фото з відкритих джерел

Бюджетний комітет Ради погодив виділення 1,4 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19

Про це у своєму Telegram написав депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає RegioNews. Щойно Бюджетний комітет ВР погодив виділення 1,4 млрд грн з Держбюджету-2020 на закупівлю вакцини від COVID-19, - написав Гончаренко. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ затвердив план вакцинації українців від COVID-19: що він передбачає.

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