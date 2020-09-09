Завантаження ліжок COVID-19 перевищує 50% у восьми областях і Києві - МОЗ

У всіх регіонах проводиться достатня кількість тестів

У всіх регіонах проводиться достатня кількість тестів

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що в дев'яти регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50% пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрою на коронавірусну хворобу.

Про це передає RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

За даними відомства, понад 50% ліжок завантажені у: Києві (51,3%), Вінницькій (57,8%), Івано-Франківській (58,6%), Одеській (66,1%), Рівненській (52,4%), Тернопільській (54,6%), Хмельницькій (51,5%), Чернігівській (63,1%) та Чернівецькій (71,9%) областях.

Наголошується, що Київ та 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Захворюваність перевищує пороговий рівень у: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Нагадаємо, 8 вересня в Україні підтвердили 2551 випадків захворювання COVID-19, зафіксовано 45 летальних випадків, 1157 пацієнтів видужали.