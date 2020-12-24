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24 грудня 2020, 19:50 4

Коронавірусом перехворіли вже більше третини нардепів - Разумков

24 грудня 2020, 19:50 4
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Фото: із відкритих джерел
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Більше 33% народних депутатів перехворіли або на даний момент хворіють на COVID-19.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Рада" розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews.

І ви бачите, що це впливає не лише на роботу Верховної Ради, а в цілому і на режим існування держави... Тому що COVID достатньо сильно вплинув у цілому і на економіку, і на політичну ситуацію, і на глобальне сприйняття світу", - розповів він.

За словами спікера парламенту, інтенсивність роботи депутатів на пленарних засіданнях знизилася, але вони працюють в комітетах і з виборцями.

Мені здається, що парламент - це інституція, яка найбільше перехворіла в цій державі. Тому що більше 33% народних депутатів України або перехворіли, або хворіють станом на сьогодні на COVID-19", - додав голова Верховної Ради.

Нагадаємо, Разумков прогнозує перегляд держбюджету-2021, він вважає, що додаткові джерела фінансування повинні будуть направлятися на найменш захищені верстви населення.

коронавірус Верховна Рада COVID-19 Дмитро Разумков депутати
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