Кожний шостий член парламенту хворіє на COVID-19 - нардеп
За інформацією нардепа від "Європейської Солідарності" Марії Мезенцевої, станом на зараз, кожний шостий народний депутат має позитивний результат тесту на COVID-19.
Як передає RegioNews, про це вона заявила в ефірі телеканалу ZIK.
У нас, як мінімум, в календарному порядку денному заплановані ще декілька сесійних тижнів під куполом Верховної Ради. Ми їх не відміняємо. Я хочу зазначити, що дана ініціатива була запропонована лише через те, що кожен шостий народний депутат зараз має підтверджений позитивний результат по коронавірусу", - зазначила вона.
Нардеп додала, що статистика щодо кожного шостого депутата стосується парламенту загалом і усіх фракцій.
"Ми знаємо, що також, навіть якби ми мали, ну, уявімо, ми сьогодні це з колегами обговорювали, навіть якби у нас була змога голосувати онлайн - такі голосування не зарахувались би, тому що людина є офіційно на лікарняному. Людина на лікарняному голосувати або брати участь у голосуванні не може”, - сказала вона.
Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували майже 12 тисяч нових випадків захворювання коронавірусною хворобою.
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