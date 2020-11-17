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17 листопада 2020, 09:59 105

Кожний шостий член парламенту хворіє на COVID-19 - нардеп

17 листопада 2020, 09:59 105
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Перевести голосування в режим онлайн немає можливості
Перевести голосування в режим онлайн немає можливості
Фото: з відкритих джерел
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За інформацією нардепа від "Європейської Солідарності" Марії Мезенцевої, станом на зараз, кожний шостий народний депутат має позитивний результат тесту на COVID-19.

Як передає RegioNews, про це вона заявила в ефірі телеканалу ZIK.

У нас, як мінімум, в календарному порядку денному заплановані ще декілька сесійних тижнів під куполом Верховної Ради. Ми їх не відміняємо. Я хочу зазначити, що дана ініціатива була запропонована лише через те, що кожен шостий народний депутат зараз має підтверджений позитивний результат по коронавірусу", - зазначила вона.

Нардеп додала, що статистика щодо кожного шостого депутата стосується парламенту загалом і усіх фракцій.

"Ми знаємо, що також, навіть якби ми мали, ну, уявімо, ми сьогодні це з колегами обговорювали, навіть якби у нас була змога голосувати онлайн - такі голосування не зарахувались би, тому що людина є офіційно на лікарняному. Людина на лікарняному голосувати або брати участь у голосуванні не може”, - сказала вона.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували майже 12 тисяч нових випадків захворювання коронавірусною хворобою.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус хвороба Верховна Рада депутат нардеп
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