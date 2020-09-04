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"Укрзалізниця" скасовує зупинку поїздів у Тернополі
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04 вересня 2020, 17:59 2

"Укрзалізниця" скасовує зупинку поїздів у Тернополі

04 вересня 2020, 17:59 2
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Місто потрапило до "червоної” зони поширення коронавірусу
Місто потрапило до "червоної” зони поширення коронавірусу
Фото: flickr
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З понеділка, 7 вересня, поїзди далекого прямування тимчасово не будуть зупинятися в Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

Рішення було прийнято на основі норм постанови Кабміну та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, із залізничного вокзалу Тернополя не будуть продаватися квитки на наступні поїзди:

  • №21 / 22 Харків - Трускавець;
  • №12 / 11 Одеса - Львів;
  • №81 / 82 Київ - Ужгород;
  • №49 / 50 Київ - Трускавець;
  • №136 / 135 Снятин - Одеса - Чернівці
  • №108 / 107 Одеса - Ужгород;
  • №110 / 109 Львів - Херсон;
  • №41 / 42 Дніпро - Трускавець;
  • №715 / 716 Київ - Львів.

Пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через офіційний сайт Укрзалізниці і отримати 100% відшкодування їх вартості", - повідомили в пресслужбі.

В компанії також додали, що з 00:01 7 вересня поновлюється посадка і висадка пасажирів на станціях Острог і Радивилів.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на карантинні зони з 7 вересня. До "червоної" зони будуть віднесені міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області.

Пізніше стало відомо, що Тернопіль попри "червону” зону не буде закривати школи та дитсадки. На це рішення також відреагували в поліції.

коронавірус карантин Укрзализныця поїзд Тернопіль червона зона
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