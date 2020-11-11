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Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 10 611 нових випадків
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11 листопада 2020, 09:46 12

Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 10 611 нових випадків

11 листопада 2020, 09:46 12
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За минулу добу госпіталізували 1 453 особи
За минулу добу госпіталізували 1 453 особи
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 10 листопада підтвердили 10 611 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 191 летальний випадок, 6 802 пацієнта одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

10 611 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники", - повідомив Степанов.

Найбільшу кількість підтверджених нових випадків зареєстровано в місті Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) і Запорізькій (592) областях.

За добу проведено 73 285 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 43 908, методом ІФА - 29 377.

За весь час пандемії в Україні захворіли 489 808 осіб, з них 221 459 одужали, летальних випадків - 8947.

Нагадаємо, раніше медики зафіксували 10 842 нових випадків коронавірусу в Україні.

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