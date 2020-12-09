Уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні

Кабінет міністрів назвав дату початку жорсткого карантину

Кабінет міністрів назвав дату початку жорсткого карантину

Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів України встановив, що посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня.

Про це у середу, 9 грудня під час засідання Уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За словами глави уряду, щоб не допустити другої хвилі зараження коронавірусом, будуть введені посилені обмеження.

З 8 по 24 січня включно наступного року в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх "зимові канікули" заради безпеки. Це робиться для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності", - сказав Шмигаль.

Він додав, що до кінця року залишилося три тижні, тому уряд вирішив не вводити карантин у цей час.

Під час дії жорсткого карантину будуть діяти наступні заборони:

обмеження роботи ресторанів, кафе, барів. Можлива тільки робота з доставки і прийому замовлень на виніс;

заборона роботи театрів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, торгово-розважальних центрів (крім торгівлі продуктами харчування, ліками, товарами особистої гігієни та побутової хімії);

на канікулах будуть знаходитися всі заклади освіти, крім дитячих садків;

заборона розважальних, рекламних і культурно-масових заходів;

громадський транспорт продовжить працювати з обмеженнями для "помаранчевої" зони карантину;

будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Уряд працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені у середу, 9 грудня.