У школах "червоної” зони навчання буде дистанційним - Чернівецька ОДА

За невиконання розпорядження директорів притягнуть до відповідальності

За невиконання розпорядження директорів притягнуть до відповідальності

Фото: flickr

Школи із районів “червоної” зони зможуть почати процес навчання з 1 вересня лише у дистанційній формі.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови ОДА Ірина Ісопенко, передає RegioNews.

За її словами, директорів, які не дослухаються до вимог ОДА, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

У тих територіальних одиницях, які віднесені до "червоної" зони - це Чернівці, Кіцманський, Заставнівський, а з 31 серпня ще і Новоселицький, Вижницький і Глибоцький - навчання у школах розпочнеться у дистанційній формі. В усіх інших зонах дозволяється організовувати процес за очною формою навчання", - сказала Ісопенко.

Вона додала, що Департамент освіти і науки ОДА підготував наказ, яким забороняється відвідувати заклади освіти на територіях, які входять до "червоної" зони.

Ми всі на сьогоднішній день також знаємо, що невиконання цих вимог буде нести за собою відповідно адміністративні порушення. І якщо це буде загрожувати життю, здоров’ю дітей, це буде кримінальне правопорушення, яке буде визначатися правоохоронними органами", - додала чиновниця.

Нагадаємо, у Чернівцях знову запрацював громадський транспорт, але є обмеження. Також у Чернівцях попри "червону" зону хочуть відкрити школи 1 вересня. Було затверджено порядок організації навчання учнів.

На міську раду Чернівців відкрили справу за послаблення карантину, так як депутати самовільно послабили умови карантину в місті.