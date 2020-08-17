В Україні за добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу

За минулу добу помер 21 хворий, одужали 342 пацієнта

За минулу добу помер 21 хворий, одужали 342 пацієнта

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За час пандемії в Україні захворіло 92 820 осіб, з них 48 164 одужали, летальних випадків — 2089. Продовжують хворіти 42 567 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість випадків хвороби за минулу добу виявили в Рівненській області - 178, у Чернівецькій області - 165, в Івано-Франківській області - 164, у Львівській області виявили 128 випадків інфікування,а у Києві зафіксували 104 випадку за добу.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область - 3234 випадки;

Волинська область - 4707 випадків;

Дніпропетровська область - 1750 випадків;

Донецька область - 1094 випадки;

Житомирська область - 2479 випадків;

Закарпатська область - 6329 випадків;

Запорізька область - 1118 випадків;

Івано-Франківська область - 6790 випадків;

Кіровоградська область - 743 випадки;

м. Київ - 10 642 випадки;

Київська область - 4554 випадки;

Львівська область - 12 079 випадків;

Луганська область - 184 випадки;

Миколаївська область - 819 випадків;

Одеська область - 5062 випадки;

Полтавська область - 557 випадків;

Рівненська область - 7716 випадків;

Сумська область - 891 випадок;

Тернопільська область - 3817 випадків;

Харківська область - 6156 випадків;

Херсонська область - 301 випадок;

Хмельницька область - 1618 випадків;

Чернівецька область - 7782 випадки;

Черкаська область - 1165 випадків;

Чернігівська область - 1233 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні зафіксували ще в 1637 випадків коронавірусної хвороби.

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