В Україні за добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу
За минулу добу помер 21 хворий, одужали 342 пацієнта
За минулу добу помер 21 хворий, одужали 342 пацієнта
За час пандемії в Україні захворіло 92 820 осіб, з них 48 164 одужали, летальних випадків — 2089. Продовжують хворіти 42 567 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільшу кількість випадків хвороби за минулу добу виявили в Рівненській області - 178, у Чернівецькій області - 165, в Івано-Франківській області - 164, у Львівській області виявили 128 випадків інфікування,а у Києві зафіксували 104 випадку за добу.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область - 3234 випадки;
- Волинська область - 4707 випадків;
- Дніпропетровська область - 1750 випадків;
- Донецька область - 1094 випадки;
- Житомирська область - 2479 випадків;
- Закарпатська область - 6329 випадків;
- Запорізька область - 1118 випадків;
- Івано-Франківська область - 6790 випадків;
- Кіровоградська область - 743 випадки;
- м. Київ - 10 642 випадки;
- Київська область - 4554 випадки;
- Львівська область - 12 079 випадків;
- Луганська область - 184 випадки;
- Миколаївська область - 819 випадків;
- Одеська область - 5062 випадки;
- Полтавська область - 557 випадків;
- Рівненська область - 7716 випадків;
- Сумська область - 891 випадок;
- Тернопільська область - 3817 випадків;
- Харківська область - 6156 випадків;
- Херсонська область - 301 випадок;
- Хмельницька область - 1618 випадків;
- Чернівецька область - 7782 випадки;
- Черкаська область - 1165 випадків;
- Чернігівська область - 1233 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 16 серпня в Україні зафіксували ще в 1637 випадків коронавірусної хвороби.
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