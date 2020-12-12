В Україні додалося ще майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19

Одужало людей майже на тисячу більше, ніж захворіло

Одужало людей майже на тисячу більше, ніж захворіло

Фото: flickr

В Україні на ранок 12 грудня зафіксовано 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МОЗ Максим Степанов, пише RegioNews.

Також за минулу добу до лікарень госпіталізовано 3 001 особу, зафіксовано 243 летальних випадки, одужало – 13 653 людини. За день проведено 61 571 тест (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

Найбільша кількість підтверджених випадків 11 грудня зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Кількість захворювань в регіонах виглядає так:

м. Київ – 90 013 випадків;

Вінницька область – 19 680 випадків;

Волинська область – 27 852 випадки;

Дніпропетровська область – 48 365 випадків;

Донецька область – 29 031 випадок;

Житомирська область – 33 714 випадків;

Закарпатська область – 25 883 випадки;

Запорізька область – 41 460 випадків;

Івано-Франківська область – 40 484 випадки;

Київська область – 47 783 випадки;

Кіровоградська область – 7 059 випадків;

Луганська область – 7 705 випадків;

Львівська область – 53 299 випадків;

Миколаївська область – 23 479 випадків;

Одеська область – 57 071 випадок;

Полтавська область – 28 811 випадків;

Рівненська область – 35 900 випадків;

Сумська область – 35 327 випадків;

Тернопільська область – 30 964 випадки;

Харківська область – 61 985 випадків;

Херсонська область – 13 723 випадки;

Хмельницька область – 34 417 випадків;

Черкаська область – 30 784 випадки;

Чернівецька область – 36 496 випадків;

Чернігівська область – 23 754 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 885 039 людей, одужало – 494 001 людина, померли – 14 998. За цей період проведено 4 998 266 ПЛР-тестів.

12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Friday, December 11, 2020

Нагадаємо, напередодні в Україні підтвердили 13 514 нових випадків хвороби COVID-19, госпіталізували 2 846 осіб, 15 327 пацієнтів одужали. Зафіксовано 285 смертей, що є антирекордом від початку пандемії.

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