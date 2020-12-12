В Україні додалося ще майже 13 тисяч нових хворих на Covid-19
В Україні на ранок 12 грудня зафіксовано 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МОЗ Максим Степанов, пише RegioNews.
Також за минулу добу до лікарень госпіталізовано 3 001 особу, зафіксовано 243 летальних випадки, одужало – 13 653 людини. За день проведено 61 571 тест (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).
Найбільша кількість підтверджених випадків 11 грудня зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.
Кількість захворювань в регіонах виглядає так:
м. Київ – 90 013 випадків;
Вінницька область – 19 680 випадків;
Волинська область – 27 852 випадки;
Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
Донецька область – 29 031 випадок;
Житомирська область – 33 714 випадків;
Закарпатська область – 25 883 випадки;
Запорізька область – 41 460 випадків;
Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
Київська область – 47 783 випадки;
Кіровоградська область – 7 059 випадків;
Луганська область – 7 705 випадків;
Львівська область – 53 299 випадків;
Миколаївська область – 23 479 випадків;
Одеська область – 57 071 випадок;
Полтавська область – 28 811 випадків;
Рівненська область – 35 900 випадків;
Сумська область – 35 327 випадків;
Тернопільська область – 30 964 випадки;
Харківська область – 61 985 випадків;
Херсонська область – 13 723 випадки;
Хмельницька область – 34 417 випадків;
Черкаська область – 30 784 випадки;
Чернівецька область – 36 496 випадків;
Чернігівська область – 23 754 випадки.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 885 039 людей, одужало – 494 001 людина, померли – 14 998. За цей період проведено 4 998 266 ПЛР-тестів.
12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Friday, December 11, 2020
Нагадаємо, напередодні в Україні підтвердили 13 514 нових випадків хвороби COVID-19, госпіталізували 2 846 осіб, 15 327 пацієнтів одужали. Зафіксовано 285 смертей, що є антирекордом від початку пандемії.
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