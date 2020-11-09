Військових, які контактували із Зеленським, відправлять на обсервацію
6 листопада Зеленський побував на позиціях ООС в рамках робочої поїздки в Луганську область
6 листопада Зеленський побував на позиціях ООС в рамках робочої поїздки в Луганську область
Усі військові, які контактували із президентом Володимиром Зеленським під час його нещодавнього візиту в зону проведення ООС, мають відправитися на двотижневу обсервацію.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.
У відомстві розповіли, що військовим не будуть робити ПЛР-тести, якщо їхнє самопочуття не буде погіршуватися.
Тепер медикам необхідно уточнити, хто перебував із Зеленським у замкнутому приміщенні довше 15 хвилин. За подальші профілактичні дії з військовими відповідатиме медична служба Операції об'єднаних сил”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський приїхав на передову і пообіцяв відкрити два КПВВ на Донбасі.
У Чернівцях лікарня, де лікують хворих на коронавірус, вже три дні без опаленняВсі новини »
09 листопада 2020, 19:30У Мера Миколаєва виявили коронавірус і запалення легень
09 листопада 2020, 19:26Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака
09 листопада 2020, 18:24
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя