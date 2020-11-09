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09 листопада 2020, 20:10 229

Військових, які контактували із Зеленським, відправлять на обсервацію

09 листопада 2020, 20:10 229
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6 листопада Зеленський побував на позиціях ООС в рамках робочої поїздки в Луганську область
6 листопада Зеленський побував на позиціях ООС в рамках робочої поїздки в Луганську область
Фото: Офіс президента
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Усі військові, які контактували із президентом Володимиром Зеленським під час його нещодавнього візиту в зону проведення ООС, мають відправитися на двотижневу обсервацію.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що військовим не будуть робити ПЛР-тести, якщо їхнє самопочуття не буде погіршуватися.

Тепер медикам необхідно уточнити, хто перебував із Зеленським у замкнутому приміщенні довше 15 хвилин. За подальші профілактичні дії з військовими відповідатиме медична служба Операції об'єднаних сил”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на передову і пообіцяв відкрити два КПВВ на Донбасі.

коронавірус ООС Володимир Зеленський захворювання обсервація
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