Військових, які контактували із Зеленським, відправлять на обсервацію

6 листопада Зеленський побував на позиціях ООС в рамках робочої поїздки в Луганську область

6 листопада Зеленський побував на позиціях ООС в рамках робочої поїздки в Луганську область

Фото: Офіс президента

Усі військові, які контактували із президентом Володимиром Зеленським під час його нещодавнього візиту в зону проведення ООС, мають відправитися на двотижневу обсервацію.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що військовим не будуть робити ПЛР-тести, якщо їхнє самопочуття не буде погіршуватися.

Тепер медикам необхідно уточнити, хто перебував із Зеленським у замкнутому приміщенні довше 15 хвилин. За подальші профілактичні дії з військовими відповідатиме медична служба Операції об'єднаних сил”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на передову і пообіцяв відкрити два КПВВ на Донбасі.