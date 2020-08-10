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10 серпня 2020, 14:50 9

Лікарні Харкова та Миколаєва переповнені хворими на COVID-19

10 серпня 2020, 14:50 9
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Лікарі готуються приймати хворих у коридорах
Лікарі готуються приймати хворих у коридорах
Фото: flickr
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В інфекційній лікарні Миколаєва зайняті усі палати, проте хворі на COVID-19  продовжують надходити.

Про це повідомила директор Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова, передає RegioNews.

Зайняті усі ліжка, усі передбанники зайняті. Напхали, як оселедців, цих ліжок. Хворі продовжують надходити. Я хочу заспокоїти жителів нашого міста: навіть якщо ви поступите в коридор, ми приймемо всіх і надамо якісну допомогу усім", - сказала вона.

Світлана Федорова також висловила сподівання, що вирішиться питання з 1 міською лікарнею "першої лінії", і вона відкриється для прийому хворих.

Вона також нагадала, що ввечері 9 серпня від ускладнень помер 86-літній чоловік. Він був мешканцем Миколаєва, у реанімації знаходиться його дружина.

За інформацією волонтера і колишньої радниці голови Харківської ОДА Наталії Попової, у Харкові обласна інфекційна лікарня та обласний диспансер, які приймають хворих на COVID-19, також заповнені.

За її словами, у реанімаційних відділеннях уже немає місць для нових хворих, і ввечері 9 серпня частина пацієнтів із дорослої інфекційної лікарні була переведена в дитячу, де є палати з киснем.

На ранок в дорослому було 242 пацієнти, в диспансері – 85", - додала Попова.

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Нагадаємо, карантин для приїжджих людей з ОРДЛО збережуть, оскільки в Україні не знають, яка ситуація з коронавірусом в окупованих районах.

В Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавірусу.

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