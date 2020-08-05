У Полтаві дитина потрапила до лікарні з підозрою на COVID-19 після відвідування свята від Мамая

В місті перед виборами кандидати організовують масові заходи, однак не дбають про безпеку відвідувачів

В місті перед виборами кандидати організовують масові заходи, однак не дбають про безпеку відвідувачів

У Полтаві трирічна дитина потрапила до лікарні після відвідування масового агітаційного свята колишнього міського голови Олександра Мамая.

Про це повідомляє місцеве видання "Kolo.news”, передає RegioNews.

За словами матері дівчинки, у неї ГРВІ, вдома не могли збити температуру, тому викликали швидку, зараз чекають аналізів ПЛР-тестування.

Імовірно, завтра будуть результати ПЛР аналізу, які покажуть, чи є в дитини коронавірусна інфекція. Зараз цього сказати не можна", – повідомила голова обласної інфекційної лікарні Наталія Свириденко.

Мама дівчинки говорить, що вони відвідували масове свято, де були мультики, морозиво тощо.

Вона вважає, що саме там дитина могла заразитися. У мережі також з’явилися фотографії свята, організованого Олександром Мамаєм.

На фото видно, що присутні діти та дорослі не дотримуються фізичної дистанції і не носять масок та інших засобів захисту.

За даними видання, напередодні місцевих виборів у Полтаві почастішали випадки організації потенційними кандидатами свят і розваг для дітей і пенсіонерів.

Зазначається, що найактивніше під час карантину масові зібрання влаштовують колишній міський голова Полтави Олександр Мамай та голова Ради підприємців Полтави Євген Ніколаєнко.

Під час цих заходів вони активно агітують за себе. Звіти про це можна бачити на сторінках потенційних кандидатів у соцмережах.

Нагадаємо, 1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що мери міст будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.