В Україні ще 332 правоохоронці захворіли на коронавірус

Керувати радою вже втретє довірили представникові «Свободи» Олександру Сичу, який за два тижні до цього провів останню сесію для депутатів попереднього скликання

08 грудня 2020

Одеська "стінка на стінку": як ОПЗЖ програла головне крісло в облраді з різницею в чотири голоси

Минулу п'ятницю депутати Одеської облради між собою охрестили «13-м» числом. Саме в цей день з продовженням до глибокої ночі його обранці спочатку заблокували трибуну, потім влаштували бійку, а вже пі...