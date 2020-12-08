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08 грудня 2020, 13:58 3

В Україні ще 332 правоохоронці захворіли на коронавірус

08 грудня 2020, 13:58 3
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Від початку пандемії COVID-19 виявили у 24 505 правоохоронців МВС
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 24 505 правоохоронців МВС
Фото з відкритих джерел
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В Україні кількість хворих правоохоронців МВС на COVID-19 за минулу добу зросла на 332 випадки.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що від початку пандемії COVID-19 виявили у 24 505 правоохоронців МВС, одужало – 23 567 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 78.

"Сьогодні, 8 грудня, зафіксовано 332 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС", - повідомили в МВС.

Додається, що найбільша кількість хворих – у Донецькій, Черкаській та Київській областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили понад 10 тисяч нових хворих COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Україна поліція МВС правоохоронці
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