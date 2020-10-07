Стало гірше: З'явилися нові подробиці про стан хворого на COVID-19 Порошенка
У п'ятого президента Петра Порошенка, який госпіталізований із двобічним запаленням легень унаслідок коронавірусної хвороби, - згущення крові, внаслідок чого лікарі не можуть зробити аналіз і проконтролювати стан його здоров'я.
Про це розповіла його дружина Марина Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій у програмі "Соромно", інформує RegioNews.
"Щодо Петра Олексійовича, дійсно, його стан гірший. У нього двостороннє запалення легень, він перебуває в лікарні. Він отримує там комплекс лікування", - розповіла Порошенко.
Вона наголосила, що зараз у Порошенка погіршився стан крові.
"Вона дуже густа, і навіть лікарі не можуть узяти, зробити аналіз, щоб проконтролювати його стан здоров'я, промоніторити, як він почувається, як протікає хвороба", - сказала дружина п'ятого президента.
Водночас Марина Порошенко зауважила, що їхня донька Євгенія переносить COVID-19 набагато легше.
"Вона дає температурні спалахи, які гарно знімаються жарознижувальними засобами", - зазначила дружина п'ятого президента.
Нагадаємо, 3 жовтня п'ятого президента України Петра Порошенка госпіталізували в одну зі столичних лікарень з запаленням легенів.