Стало гірше: З'явилися нові подробиці про стан хворого на COVID-19 Порошенка

У нього двостороннє запалення легень, він перебуває в лікарні

У нього двостороннє запалення легень, він перебуває в лікарні

Фото: Сайт "ЄС"

У п'ятого президента Петра Порошенка, який госпіталізований із двобічним запаленням легень унаслідок коронавірусної хвороби, - згущення крові, внаслідок чого лікарі не можуть зробити аналіз і проконтролювати стан його здоров'я.

Про це розповіла його дружина Марина Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій у програмі "Соромно", інформує RegioNews.

"Щодо Петра Олексійовича, дійсно, його стан гірший. У нього двостороннє запалення легень, він перебуває в лікарні. Він отримує там комплекс лікування", - розповіла Порошенко.

Вона наголосила, що зараз у Порошенка погіршився стан крові.

"Вона дуже густа, і навіть лікарі не можуть узяти, зробити аналіз, щоб проконтролювати його стан здоров'я, промоніторити, як він почувається, як протікає хвороба", - сказала дружина п'ятого президента.

Водночас Марина Порошенко зауважила, що їхня донька Євгенія переносить COVID-19 набагато легше.

"Вона дає температурні спалахи, які гарно знімаються жарознижувальними засобами", - зазначила дружина п'ятого президента.

Нагадаємо, 3 жовтня п'ятого президента України Петра Порошенка госпіталізували в одну зі столичних лікарень з запаленням легенів.