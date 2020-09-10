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10 вересня 2020, 10:24 14

У МОЗ розповіли, чи планують знову вводити в Україні жорсткий карантин

10 вересня 2020, 10:24 14
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У відомстві вважають, що у цьому нема потреби
У відомстві вважають, що у цьому нема потреби
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я не планує повертати країну до жорсткого карантину.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1", передає RegioNews.

"Ми не плануємо повертати, МОЗ не планує повертати, рекомендувати повний локдаун всієї країни. Ми вважаємо, що та модель, яка зараз є в умовах адаптивного карантину, в залежності від рівня захворюваності, заповненість ліжок — двох базових принципів, працює... Зростає захворюваність у Львівській та Івано-Франківській областях, але не зростає у Херсонській, Запорізькій. То навіщо там вводити повний локдаун?” — вважає міністр.

На питання про те, чи можуть ввести жорсткий карантин, якщо захворюваність симетрично буде зростати у всіх регіонах України, Степанов назвав відповідні для цього умови.

"Якщо по всій країні, у всіх містах, по всіх районах одночасно за 14 днів кількість людей, які захворіли, буде перевищувати показники, і заповненість ліжок буде понад 75%. Ми кажемо так: від 50 тисяч одночасно в лікарнях. 50 тисяч — це ті додаткові місця, які ми хочемо вводити. 75%, 8 тисяч людей, які будуть перебувати одночасно в лікарнях”, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я не виключає можливість введення режиму "червоної зони" для всієї України в разі погіршення епідемічної ситуації.

коронавірус Кабмін карантин МОЗ хворі
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