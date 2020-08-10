У Запоріжжі росте кількість хворих COVID-19: мер міста взяв під контроль ситуацію з поширенням хвороби

Станом на ранок 10 серпня в місті зареєстрували 643 випадки COVID-19, 14 запорожців померли і 451 одужав

Станом на ранок 10 серпня в місті зареєстрували 643 випадки COVID-19, 14 запорожців померли і 451 одужав

Фото: Facebook

У Запоріжжі з кожним днем збільшується кількість хворих COVID-19, у зв'язку з цим мер міста Володимир Буряк поставив завдання перед головними лікарями лікарень, які задіяні в боротьбі з COVID-19, контролювати ситуацію з поширенням хвороби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook мера.

За його словами, зараз Запоріжжя знаходиться в так званій "зеленій зоні" за кількістю хворих. Але ситуація може змінитися в будь-який час.

Поставив завдання своєму профільному заступнику, департаменту охорони здоров'я та керівникам медичних закладів активізувати роз'яснювальну роботу, підвищити пильність і вжити всі заходи, щоб хворі у повній мірі отримували необхідну допомогу", – зазначив Буряк.

Він додав, що люди вже звикли до карантину і не користуються захисними масками в транспорті та громадських місцях, але розслаблятися рано, хвороба не відступила.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавіруса.