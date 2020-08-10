У Запоріжжі росте кількість хворих COVID-19: мер міста взяв під контроль ситуацію з поширенням хвороби
У Запоріжжі з кожним днем збільшується кількість хворих COVID-19, у зв'язку з цим мер міста Володимир Буряк поставив завдання перед головними лікарями лікарень, які задіяні в боротьбі з COVID-19, контролювати ситуацію з поширенням хвороби.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook мера.
За його словами, зараз Запоріжжя знаходиться в так званій "зеленій зоні" за кількістю хворих. Але ситуація може змінитися в будь-який час.
Поставив завдання своєму профільному заступнику, департаменту охорони здоров'я та керівникам медичних закладів активізувати роз'яснювальну роботу, підвищити пильність і вжити всі заходи, щоб хворі у повній мірі отримували необхідну допомогу", – зазначив Буряк.
Він додав, що люди вже звикли до карантину і не користуються захисними масками в транспорті та громадських місцях, але розслаблятися рано, хвороба не відступила.
Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавіруса.