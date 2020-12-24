У МОЗ дали рекомендації, як святкувати Новий рік та Різдво під час пандемії

Українцям радять купувати подарунки в магазинах в ранковий час, коли там менше людей

Українцям радять купувати подарунки в магазинах в ранковий час, коли там менше людей

Фото: з відкритих джерел

Головний санлікар Віктор Ляшко закликав громадян відповідально поставитися до новорічно-різдвяних святкувань під час пандемії і дотримуватися карантин, запроваджений урядом.

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ, передає RegioNews. Ляшко зазначив, що так звана "пандемічна втома" характерна для країн всього світу. На його думку, уряд міг би заборонити новорічні ярмарки та інші заходи, але це б могло викликати жорсткий опір населення. Тут головне - суспільна відповідальність. Я у неї вірю. Ми закликали усіх свідомо поставитися до різдвяних і новорічних свят. Святкуйте, але все має бути в міру, і після цього ми маємо закритися для того, щоб підготуватися до можливого зростання захворюваностей на грип та ГРВІ, серед яких може бути і коронавірус", - повідомив санлікар. Він вважає, що карантин вихідного дня дав позитивні результати в боротьбі з коронавірусною інфекцією. Тому задовго до різдвяно-новорічних свят уряд оголосив про введення локдауну з 8 січня. Так люди зможуть відпочити від пандемічної втоми й піти на жорсткий карантин. Перед святами Ляшко закликав купувати подарунки в ранковий час, коли в магазинах не таке велике скупчення людей. Також він рекомендував здійснювати покупки онлайн і не зловживати візитами в гості. Нагадаємо, в Україні загальне число випадків COVID-19 перевалило за мільйон.

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